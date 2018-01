América-MG vence URT e espanta crise O América Mineiro venceu neste domingo a URT, no estádio Independência, por 2 a 1, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase e continua na briga por uma vaga na próxima etapa da competição. Com a vitória, o time do técnico Lula Pereira chegou aos 14 pontos ganhos e se distanciou da zona de rebaixamento. A equipe de Patos de Minas se mantém com 12 pontos e ocupa agora a nona posição na tabela de classificação. Os oito primeiros colocados se classificam para a próxima fase do Mineiro e os dois últimos serão rebaixados ao Módulo II em 2002. O América procurou não dar chances ao adversário, dominando a partida desde o início. O atacante Alessandro abriu o marcador aos sete minutos da etapa inicial. Três minutos depois, o armador Tucho desperdiçou um pênalti a favor da equipe americana, mas, aos 24, o atacante Rodrigo ampliou, fazendo 2 a 0. Mesmo acuada, a URT diminuiu no segundo tempo. O zagueiro Eduardo aproveitou a cobrança de um escanteio e descontou de cabeça, aos 25 minutos. Ao final do jogo, jogadores da URT tentaram agredir o árbitro Marco Antônio Lima, que precisou da proteção da Polícia Militar. No sábado, duas partidas abriram a rodada. Jogando no estádio Independência, o Atlético-MG decepcionou sua torcida e suou para empatar em 2 a 2 com o Democrata de Governador Valadares. A equipe alvinegra continua liderando a competição com 21 pontos. Em Uberlândia, o Cruzeiro sofreu a sua terceira derrota na competição, perdendo para a equipe da casa por 1 a 0. Com o resultado, o time do técnico Luiz Felipe Scolari caiu para o 4º lugar na tabela de classificação. O Vila Nova, de Nova Lima, garantiu sua classificação e assumiu o terceiro lugar, com 17 pontos - um gol a mais que o Cruzeiro -, ao vencer neste domingo, em casa, o Rio Branco por 1 a 0. No Vale do Aço mineiro, o Mamoré perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato, ao ser derrotado pelo Ipatinga, por 3 a 0 e continua a um ponto atrás do Atlético. Com a vitória, o Ipatinga também garantiu vaga na próxima fase. Completando a rodada, em Poços de Caldas, a Caldense e Guarani empataram em 1 a 1.