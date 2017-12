América Mineiro fica sem treinador O técnico Lula Pereira, campeão mineiro deste ano com o América de Belo Horzionte, deixou o clube. Lula, que estava em férias, no Nordeste, e só se reapresentou neste sábado na capital, reuniu-se com dirigentes americanos para negociar a renovação de contrato. Segundo o diretor de futebol do time, Angelo Pimentel, depois demuita conversa, infelizmente, não houve acordo. "Acertamos valores, mas não a forma de pagamento, porque ele queria compromissos que não podíamos assumir", disse. "Não tivemos outra alternativa a não ser liberar o treinador", acrescentou. Pimentel informou que, mesmo sem técnico, a programação do América não será alterada. Os jogadores embarcam domingo para Itaúna, cidade próxima a Belo Horizonte, onde realizam pré-temporada visando à disputa do Campeonato Brasileiro. "Até terça-feira devemos anunciar o nome do substituto de Lula", garantiu Pimentel. O ex-técnico americano, que assumiu a equipe quando ela era vice-lanterna do Mineiro e levou-a ao título estadual, estuda propostas de outros clubes, entre eles o Vitória-BA.