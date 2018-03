América pede compensação por erro de juiz Após a eliminação no Campeonato Paulista por um erro da arbitragem na partida contra a Portuguesa, o América, de São José do Rio Preto, espera agora que a Federação Paulista de Futebol (FPF) o recompense com a inclusão no Campeonato Brasileiro da Série C, que este ano será limitado a 40 clubes. Nesta quarta-feira, o presidente do clube, Joacy Antônio Lopes, enviou um documento de protesto à FPF. A esperança do clube em disputar a Série C do Brasileiro se dá ao fato da Confederação Brasileira Futebol (CBF) ainda não ter definido os critérios de inclusão no campeonato. A revolta do América é com o árbitro Romildo Corrêia. Na partida com a Portuguesa, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o árbitro assinalou um pênalti inexistente aos 46 minutos do segundo tempo. Com o empate por 2 a 2, o América ficou fora das quartas-de-final da competição. O clube calcula ter perdido, pelo menos, R$ 400 mil por ficar fora da próxima fase, quando enfrentaria o Paulista de Jundiaí.