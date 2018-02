América pega o Marília e tenta vencer a primeira em casa Ainda em busca da estabilidade no Campeonato Paulista, o América recebe o Marília, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela quinta rodada. Com quatro pontos e na 14.ª posição, o time da casa pretende vencer pela primeira vez em casa. O visitante quer manter a boa campanha e voltar para casa, pelo menos, com um ponto - atualmente soma sete pontos e ocupa a oitava posição. Em casa, o time americano só jogou uma vez e empatou com o São Bento, por 1 a 1. Para dar moral aos seus jogadores, o técnico Márcio Bittencourt confirmou a mesma formação que venceu o Juventus, por 1 a 0, na Rua Javari, pela quarta rodada. Só fará uma mudança forçada. O atacante Paulo Henrique levou o cartão vermelho e cumpre suspensão. Eduardo Rato e Baron brigam pela vaga. No Marília, que vem de empate em casa com o Noroeste, por 1 a 1, o treinador Roberto Cavalo ficou contente em ver que o zagueiro Rogério não sentiu mais um trauma no joelho esquerdo e está confirmado. No ataque resta uma dúvida porque Basílio sente dores na coxa direita e pode ser substituído por Frontini. Ficha técnica: América x Marília América - André Zuba; Eduardo Luiz, Fred e Sanabria; Jamur, Doriva, Júnior, Willians e Adriano Peixe; Eduardo Rato (Baron) e Márcio Barros. Técnico: Márcio Bittencourt. Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Rogério e Dykson; Fernando, Fábio Recife, Diogo e Fabiano Gadelha; Basílio (Frontini) e Wellington Amorim. Técnico: Roberto Cavalo. Árbitro - Luciano Cabalietto Quilichini. Horário - 19h30. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).