América pega Paulista e quer embalar Um dos times que mais investiram para o Campeonato Paulista, o América quer embalar de vez no Campeonato Paulista. Depois de vencer o Marília por 4 a 2, o time busca sua segunda vitória consecutiva na competição e em casa, diante do Paulista, nesta quarta-feira, às 20h30, no Teixeirão, em São José do Rio Preto. O time da casa soma seis pontos e ocupa a 12ª posição. O Paulista está motivado com a boa vitória sobre o União São João, na sexta-feira, por 3 a 0. O time busca agora sua primeira vitória fora de Jundiaí. O Paulista soma nove pontos, ocupando a sétima p osição. O técnico Roberval Davino, do América, tem apenas uma dúvida. Ele não sabe se promove a volta do volante Lau, que cumpriu suspensão contra o MAC, ou mantém Mário no meio campo. Mário foi bem contra o Marília, tendo inclusive marcado um gol. "Enfrentaremos um adversário que está muito bem na competição. Observei alguns jogos do Paulista e eles são muito fortes. Mas jogando em casa temos que buscar a vitória", prometeu Roberval Davino. Ele comandou um treino na segunda-feira à noite, porque será a primeir a vez que o time atuará no período noturno em casa. Nesta tarde, ele fez um tático. No Paulista, o técnico Vágner Mancini, resolveu fazer mistério. O problema é quando ao substituto do meia Márcio Mossoró, um dos destaques do time, que está suspenso. As opções são o volante Cristian e o atacante Léo. Na última opção, Davi seria improvisado na meia. Mas Mancini deixou claro que não vai mudar o padrão tático do time e com isso Cristiano deve jogar. "Quero que a forma de jogar continue a mesma", afirmou o técnico. A delegação está desde segunda-feira em Rio Preto.