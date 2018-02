América perde e está praticamente eliminado da Taça Rio O América foi surpreendido em casa neste sábado e perdeu para a Cabofriense Por 2 a 0. Com o resultado, o time da Região dos Lagos continua brigando por uma vaga na semifinal do returno do Campeonato Carioca, enquanto o time dos zagueiros veteranos Válber e Júnior Baiano praticamente deu adeus ao campeonato. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Willian. Agora, a Cabofriense está em segundo no Grupo A, com nove pontos, ao lado do líder Botafogo, mas com saldo de gols inferior, e Madureira, mas com saldo superior. Já o América se complicou e está em quinto lugar no Grupo B, com seis pontos. No outro jogo deste sábado, disputado em Volta Redonda, os donos da casa venceram o Madureira por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Fábio, aos 25 minutos do primeiro tempo. O técnico Dário Lourenço inconformado com os últimos desempenhos da equipe resolveu mudar o time e escalou seis reservas: Sandro, Aílson, Gláuber, Marcos Baiano, Alexandre e Creedence. A mexida deu certo e o Volta Redonda foi superior ao Madureira. Com o resultado, os anfitriões chegaram a nove pontos e estão na vice-liderança do Grupo A, junto com o Friburguense, que tem um jogo a menos e melhor saldo de gols. Mesmo com a derrota, o Madureira está empatado com Botafogo e Cabofriense no Grupo A, porém com um saldo inferior às duas equipes.