América perde para o Rio Branco e é rebaixado no Mineiro Terceira maior potência do futebol mineiro - atrás apenas de Cruzeiro e Atlético-MG -, o América foi derrotado pelo Rio Branco por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, e foi matematicamente rebaixado ao Módulo II do Campeonato Mineiro. O jogo isolado da 10.ª rodada do torneio aconteceu no Estádio Parque do Azulão, em Andradas. A equipe dirigida pelo treinador Procópio Cardoso Neto ocupa a lanterna do Estadual com apenas quatro pontos, 15 a menos que o líder Cruzeiro, que possui uma partida a menos. A sua despedida na Séria A da competição acontece no domingo, diante do Democrata FC, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Precisando da vitória, além de torcer por outros resultados, o América começou bem a partida, mas acabou sofrendo o primeiro gol aos 17 minutos, marcado por Valdinei. Os anfitriões ampliaram a vantagem quase no final do confronto, aos 43 da etapa complementar, numa jogada individual de Régis Pitbull. Nervoso, os visitantes ainda tiveram dois jogadores expulsos: o goleiro Juninho e o volante Aldo. Além do rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro, o América tem feito péssimas campanhas no Campeonato Brasileiro. O time de Belo Horizonte disputa a Série C há alguns anos.