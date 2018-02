América põe Botafogo na repescagem O Botafogo vai disputar a Repescagem do Campeonato Paulista. A definição aconteceu neste domingo à tarde, quando o time perdeu para o América, por 3 a 2, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. O time de Ribeirão Preto chegou a abrir 2 a 0, mas ainda no primeiro tempo já tinha cedido o empate ao adversário. No final, não evitou a derrota e terminou o Rebolo do Campeonato Paulista com apenas quatro pontos, na vice-lanterna, ficando à frente apenas da Internacional, que somou um ponto e já está rebaixada para a Série A2. O Botafogo vai disputar sua permanência na elite paulista em dois jogos contra o vice-campeão da Série A2, que sairá da disputa entre Oeste de Itápolis e Atlético de Sorocaba, que neste domingo se classificaram para a final. Não há datas definidas para e stes jogos da Repescagem. Sabendo que apenas uma vitória manteria o time na Série A1 em definitivo, o Botafogo partiu para o ataque. Em dois lances idênticos, Nem cruzou e Pedrão marcou de cabeça, aos 12 e aos 15 minutos. O América acordou com estes gols e empatou ainda na primei ra etapa, aos 25 minutos, com um gol de pênalti de Luís Fernando e aos 29 minutos, com o artilheiro Jales, que marcou seu 12.º gol. No segundo tempo, o América decretou a virada com Sérgio Lobo, aos 28 minutos. O atacante partiu em jogada individual e, na saída do goleiro Douglas, chutou no canto direito. Ficha Técnica América: Adinan; Maxsandro, Pedro Paulo e Heleno; Geovani (Mário), Mancuso, Souza (Cris), Fabinho e Luiz Fernando; Sérgio Lobo (Carlos Ashley) e Jales. Técnico: Roberval Davino. Botafogo: Douglas; Valentin, Carlão, Lico e Leandro; Alex Henrique (Walmir), Zé Antônio, Nem e Renê (Eliel); Saulo (Paulinho) e Pedrão. Técnico: Varley de Carvalho. Gols: Pedrão aos 12 e aos 15 minutos, Luis Fernando aos 25 e Jales aos 29 minutos do primeiro tempo ; Sérgio Lobo aos 28 minutos do segundo tempo. Árbitro: Romildo Corrêa Cartão Amarelo: Heleno e Zé Antonio. Local: Estádio Teixeirão