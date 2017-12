América promete atacar o Tubarão O América-MG quer dar seqüência contra o Tubarão, neste domingo à tarde, em Belo Horizonte, ao que dirigentes, comissão técnica e jogadores acreditam ser a reação da equipe na Copa Sul-Minas. O time do técnico Jair Pereira, que amargou uma série resultados negativos e esteve perto da lanterna da competição, há duas semanas, derrotou o Mamoré por 1 a 0, no último Domingo, em Uberaba. No anterior, empatou com o Grêmio por 1 a 1, em Belo Horizonte. "Precisamos jogar para a frente, cada vez mais, se ainda quisermos manter as chances de classificação", disse o treinador. Pereira deve repetir a equipe que enfrentou o Mamoré. Laílson será o goleiro e Célio Lúcio e Max, os zagueiros. Nas laterais, estão confirmados Edson e Michael e, no meio de campo, Victor, Alexandre Silva, Claudinei e Tucho. O ataque ficará a cargo da dupla Rinaldo e Renaldo.