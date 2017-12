América quer descontar na Santista Após perder a invencibilidade no Campeonato Paulista para o São Paulo (2 a 0), o América não pensa em outro resultado que não seja a vitória contra a Portuguesa Santista, sábado na Baixada Santista. Segundo o técnico Roberval Davino, um time que briga pela classificação sempre precisa buscar a vitória. "O Paulista é uma competição altamente equilibrada. Não existe time ruim. Uma vitória fora de casa nos recolocaria em uma situação mais traqüila", disse. Para o jogo, o técnico já deverá contar com o atacante Lairson, que se recupera de um estiramento na virilha. Embora tenha atuado apenas na estréia, ele é o artilheiro do time com três gols. O América ocupa a vice-liderança do Grupo 1, com sete pontos.