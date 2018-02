América quer manter embalo contra União Depois do empate com o Santos e a vitória sobre o Palmeiras, o América entra em campo motivado para enfrentar o União São João neste sábado, às 16 horas, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. O time da casa soma 19 pontos e está em 10º lugar no Campeonato Paulista, enquanto a equipe de Araras tem 16 e sofre ameaça de rebaixamento. Nas duas últimas partidas, o América empatou com o Santos na Vila Belmiro, por 3 a 3, e goleou o Palmeiras em casa, por 4 a 1. Além disso, está há um mês sem derrota no Paulistão, pois não perde desde o dia 20 de fevereiro, quando levou 3 a 1 do São Caetano. Depois, foram três empates e três vitórias. O técnico Roberval Davino terá apenas um desfalque. Ele não poderá contar com o zagueiro Chicão, que foi expulso diante do Palmeiras. No seu lugar, entra Mário, que volta justamente de contusão. Danilinho, que saiu machucado no segundo tempo do último jogo, já está recuperado. No União São João, o técnico Luiz Carlos Ferreira ficou sem o meia Marcelo, que está suspenso. Seu substituto ainda não está definido. André e Júnior disputam a vaga. "Não podemos bobear mais. Temos que somar o máximo de pontos, para fugir do rebaixamento. Respeitamos o América, mas temos que buscar a vitória", explicou Luiz Carlos Ferreira, contratado justamente com a missão de livrar o time da Série A2.