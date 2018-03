América quer surpreender em São Caetano Apesar da boa fase do adversário, o América do México está confiante para o confronto diante do São Caetano, pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Quem vencer assume a liderança isolada do grupo 1 - ambos lideram a chave, com quatro pontos em dois jogos. O São Caetano está invicto desde que o técnico Muricy Ramalho assumiu o comando da equipe: foram quatro vitórias - três pelo Campeonato Paulista - e um empate. Mas o América também vive um bom momento no torneio continental, já que estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Peñarol e empatou sem gols com o The Strongest, em La Paz. O confronto serve de revanche para os mexicanos, eliminados pelos brasileiros nas quartas-de-final da Libertadores de 2002, quando o São Caetano chegou à final, mas perdeu o título para o Olímpia, do Paraguai. O zagueiro José Antonio Castro afirmou que "a juventude e o bom condicionamento físico do América serão chaves para a vitória." O maior destaque do América é o atacante Cuauhtémoc Blanco, que por anos defendeu a seleção mexicana em competições internacionais, como a Copa América e a Copa do Mundo.