América recebe Botafogo em Rio Preto O América recebe neste domingo o Botafogo, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, querendo manter a liderança do grupo 3 do Campeonato Paulista. Com sete pontos ganhos em três jogos, a equipe está ao lado do Corinthians na primeira posição da chave. O técnico Edu Marangon vai manter o mesmo time que na última rodada venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Canindé. "Temos que aproveitar o fator casa, mas sempre respeitando o adversário. O Botafogo é um clube de tradição, que já chegou a uma final de Campeonato Paulista", disse o treinador do Amércia. No Botafogo, o técnico Joãozinho Rosa vai promover uma série de mudanças no time, que ainda não somou pontos no Paulistão. O volante Zé Antônio, o meia Nem e o atacante Gilmar Parrudo perderam a condição de titulares e darão lugar, respectivamente, para Renê, Márcio Luiz e Saulo. Com isso, o 3-5-2 será abandonado e o time volta a atuar no 4-4-2.