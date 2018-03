América-RJ aceita inscrições só até amanhã Encerram-se amanhã as inscrições para os candidatos a jogador do América do Rio, temporada 2003. Até o fim da tarde, os interessados com mais de 19 anos podem se apresentar na sede do clube, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, ou no Estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense, para preencher uma ficha e pagar taxa de R$ 50,00, que dá direito a dois treinos. Até hoje, quase 115 pessoas haviam confirmado a inscrição.