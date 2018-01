América-RJ busca a primeira vitória O América enfrenta neste sábado o Corinthians, pela quinta rodada do Torneio Rio-São Paulo, às 16 horas, em Edson Passos, tentando a primeira vitória para fugir da lanterna da competição. O técnico Mário Marques afirmou que apesar da má campanha não vai escalar um time com postura defensiva. Para Marques, o principal problema do América está na falta de conjunto e na jovem equipe que está sendo formada. O treinador acredita que o time ainda conseguirá dar a "volta por cima" e melhorar de posição na tabela de classificação. O América tem a pior campanha do Rio-São Paulo e, além de estar sem pontos, ainda não marcou gols e já sofreu 16, sendo a defesa mais vazada da competição. A esperança da equipe é a de que com a contratação de novos reforços o time consiga superar a difícil fase.