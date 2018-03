América-RJ inova para reforçar o time Nada de empresários ou olheiros. O América-RJ quer se reforçar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro com um recurso bem mais simples: está solicitando à imprensa que divulgue os telefones do clube (021 2569-2060 e 2696-1919) para que jogadores interessados entrem em contato. Já existe um grupo de funcionários encarregado de listar os candidatos. A ficha de cada um será entregue em seguida ao departamento de futebol. O América pretende assim armar uma equipe em condições de brigar por uma vaga à Série B de 2004. O elenco seria composto ainda por atletas formados pelas categorias amadoras do clube. No Campeonato Carioca deste ano, o América venceu três dos ?grandes? do Rio em seu estádio, na Baixada Fluminense: Flamengo, Botafogo e Fluminense. Depois, acabou se desfazendo dos principais jogadores, por ter ficado sem atividade.