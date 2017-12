América-RJ marca 1º ponto no Rio-SP O América, do Rio somou seu primeiro ponto dentro do Torneio Rio São Paulo ao empatar com o Bangu, por 2 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, subúrbio do Rio. A equipe tinha perdido os 11 jogos anteriores, na pior campanha da competição. O jogo foi equilibrado, com resultado justo e ainda mantém os dois times ameaçados pelo rebaixamento entre os cariocas. Enquanto o América tem um ponto, o Bangu soma seis e o Americano, oito. Pelo regulamento, será rebaixado o time carioca e outra paulista que tiver a pior campanha na fase classificatória do torneio. Motivado pelas reuniões promovidas pelo técnico Carlos Alberto Torres durante a semana, os jogadores do América começaram o jogo dispostos a não entrar para a história como "o pior time do Brasil". A equipe dominou o jogo durante boa parte do inicio do jogo, mas depois perdeu terreno. Os gols sairam no segundo tempo. Clécio abriu para o América aos 10, mas o Bangu virou o jogo com Bruno Suzano aos 16 e Renatinho, cobrando pênalti, aos 25 minutos. Um minutos depois, aos 26, o zagueiro Leonardo empatou.