América-RJ: objetivo é voltar à elite O América estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, com o objetivo de aproveitar a nova oportunidade na elite do futebol brasileiro. O técnico Mário Marques acredita que, apesar do pouco tempo para treinamentos, a jovem equipe não vai decepcionar seus torcedores. "Estamos limitados na questão de recursos financeiros, mas acredito que faremos um bom papel", considerou Marques. "Os jogadores estão dispostos e vão provar isso dentro do campo." Apesar da inexperiência do América, Marques afirmou que o time não vai ter problemas para se adaptar à formação 3-5-2. Segundo o treinador, os atletas conseguiram um bom desempenho, durante a pré-temporada, e a possibilidade de surpreender o Santos, dentro de casa, é real. O lateral-esquerdo Piá, de 32 anos, é o jogador mais experiente do América. O atleta, ex-Flamengo, sabe de sua responsabilidade e prometeu muito empenho e ajuda aos companheiros.