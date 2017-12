América-RJ perde a 11ª consecutiva O América perdeu a 11ª partida seguida no Torneio Rio-São Paulo, ao ser derrotado pelo Americano, por 2 a 1, e igualou-se ao Íbis, de Pernambuco, no recorde de derrotas, que em 1981 perdeu 11 jogos seguidos. O jogo foi disputado no estádio Godofredo Cruz, do Americano, em Campos e foi tumultuado. Os jogadores do América reclamaram de dois pênaltis não marcados a seu favor. Marcelão e Camilo marcaram os gols do Americano e Gil Bala o do América. O técnico do time carioca, Carlos Alberto Torres, deixou o estádio revoltado e teve de ser contido para não invadir o gramado.