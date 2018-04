América-RJ perde do Macaé e é rebaixado no Carioca pela 3ª vez na história Sete vezes campeão estadual, o América-RJ, quinto time de maior tradição no Rio de Janeiro, está novamente rebaixado à Série B do Campeonato Carioca. A queda foi definida neste sábado, quando a equipe rubra perdeu do Macaé por 2 a 1, na casa do adversário, terminando no último lugar da chamada Taça Rio.