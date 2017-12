América-RJ sonha com o 1º ponto A busca pela marcação de um ponto no Torneio Rio-São Paulo virou questão de honra no América, que tenta atingir seu objetivo contra o São Caetano, neste domingo, às 16 horas, em Édson Passos. A equipe carioca ainda não pontuou na competição, que já está na nona rodada. Apesar da intenção dos jogadores, o técnico do América, Carlos Alberto Torres, já os avisou que não vai tentar livrar a equipe do rebaixamento no Rio-São Paulo. Segundo o treinador, o time não tem como se recuperar na disputa e deve priorizar o Campeonato Estadual, onde faz uma campanha melhor. Afinal, em nove partidas, marcou igual número de pontos. O atacante Gil Bala, que marcou gols nas duas últimas partidas do Rio-São Paulo, contra o Palmeiras e o São Paulo, disse estar animado. "O desempenho da nossa equipe vem crescendo. O problema é que estamos ansiosos demais para marcar pontos", frisou ele. "Se tivermos calma contra o São Caetano, estaremos perto de conseguir."