América-RN a um empate da Série B O América-RN assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Novo Hamburgo, por 4 a 2, neste domingo à tarde, no Estádio Machadão, em Natal(RN). O time potiguar soma nove pontos e agora só depende de um empate com o Ipatinga, em Minas Gerais, na última rodada, para subir à Série B. O time gaúcho, com quatro pontos, está eliminado. O vice-líder é justamente o Ipatinga, com oito pontos, depois do empate, de 2 a 2, com o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). O time mineiro terá que vencer o América para não depender do resultado do Remo, terceiro colocado, com sete pontos, que se classifica com uma vitória sobre o Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul. Campeão e vice vão garantir o acesso. Há oito jogos sem perder no Machadão, o América fez a festa de sua torcida depois de um grande susto. O time da casa fez 2 a 0, com Herivelton, de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Paulinho Marília, aos cinco minutos da etapa final. Mas o visitante empatou com Maiquel, aos 16, e Luís Gustavo, aos 29 minutos. Por sorte, um minuto depois, o baixinho Bibi usou a cabeça para desempatar. A vitória foi confirmada aos 49 minutos, de novo, com Paulinho Marília. No Mangueirão, com mais de 42 mil espectadores, o Remo tropeçou diante do Ipatinga, em 2 a 2, mesmo tendo aberto boa vantagem. O veterano Murílio, de pênalti, fez o primeiro gol aos 26 minutos, com Douglas Richard ampliando, aos 44 minutos. Mas aos 47 minutos, portanto nos acréscimos, o Ipatinga diminuiu com Jailton. Aos 16 minutos do segundo tempo, Marinho empatou para os mineiros que se fecharam na defesa e garantiram o importante empate.