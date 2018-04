América-RN anuncia a contratação do técnico Artur Neto Como prometido, a diretoria do América-RN anunciou ainda neste domingo o nome de seu novo treinador para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de dirigir o ABC neste ano, Artur Neto chega para comandar o time potiguar. Ele substitui Roberto Fonseca, demitido após a derrota para o Duque de Caxias, no último sábado.