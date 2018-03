América-RN arranca empate no Recife Com um gol de Márcio Silva aos 48 minutos do segundo tempo, o América-RN roubou a vitória do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, nesta sexta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O empate por 2 a 2 tirou também a chance do time pernambucano de assumir a liderança isolada. O Rubro-Negro chega aos 17 pontos, mas continua em sétimo lugar, enquanto os americanos somam 14 pontos. O empate foi heróico, porque o América-RN terminou o jogo com nove jogadores. Léo Carioca foi expulso aos 16 e Cléberson aos 42 minutos do segundo tempo. O Sport começou bem o jogo, abrindo 2 a 0, no primeiro tempo com os atacantes Adriano Chuva aos 9 e Valdir Papel aos 37 minutos. O América diminuiu com Reinaldo Aleluia aos 11 minutos e Márcio Silva nos acréscimos.