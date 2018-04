América-RN bate Guarani e se afasta da zona da degola

Com a vitória, o time potiguar encerrou uma série de quatro jogos sem triunfos e chegou aos 26 pontos e assumiu a 13.ª colocação. Apesar do revés, o Guarani se manteve no G-4, na terceira colocação, com 37 pontos.

O América abriu o placar logo aos seis minutos. Wilton Goiano avançou pelo lado direito e cruzou. Thoni dominou e tocou na saída do goleiro Douglas. O empate do Guarani veio somente aos 44. Em cobrança de falta, Andrezinho mandou a bola para a área e o zagueiro Márcio Alemão acertou a cabeça para deixar tudo igual.

O time da casa liquidou o adversário logo no início da segunda etapa. No primeiro minuto, após falta do lado esquerdo, o zagueiro Adalberto desviou de cabeça e marcou o segundo gol do time potiguar.

O América, porém, queria mais. Guaru invadiu a área pelo lado direito e foi derrubado por Dão. O árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Guaru chamou a responsabilidade e tocou no canto direito de Douglas para fazer o terceiro.

Pela 22.ª rodada, o América e Guarani voltam a campo na próxima sexta-feira, às 21 horas. O time potiguar encara o Paraná, fora de casa, enquanto o Guarani recebe o Campinense, no Brinco de Ouro.

Ficha Técnica:

América-RN 3 x 1 Guarani

América-RN - Weverton; Leandro, Vanderlei e Adalberto; Wilton Goiano, Jackson, Ricardo Oliveira, Guaru e Thoni (Somália); André Luís (Max) e Lúcio (Rafael). Técnico: Roberto Fonseca.

Guarani - Douglas; Maranhão, Bruno Aguiar, Márcio Alemão (Dão) e Andrezinho; Luciano Santos, Glauber, Caíque (Bachin) e Walter Minhoca (Carlos César); Fabinho e Ricardo Xavier. Técnico: Vadão.

Gols - Thoni, aos 5, e Márcio Alemão, aos 44 minutos do primeiro tempo. Adalberto, aos 2, e Guaru (pênalti), aos 11 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thoni (América-RN); Ricardo Xavier, Márcio Alemão, Maranhão e Dão (Guarani).

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Renda - R$ 26.085,00.

Público - Não disponível.

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).