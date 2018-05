América-RN começa bem na Série B e bate Avaí por 3 a 1 em Natal

NATAL - O América-RN começou com o pé direito a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, no encerramento da primeira rodada, o time potiguar não deu chances para o Avaí e venceu por 3 a 1, na Arena das Dunas, palco da Copa do Mundo de 2014, em Natal (RN).

Com o resultado, o América-RN saltou para a primeira posição, com três pontos, deixando Ceará e Paraná, que também venceram, para trás no número de gols marcados. O Avaí, pelo oposto, terminou a primeira rodada em último.

Apesar de jogar dentro de casa, o América-RN foi quem passou aperto no começo da partida. Sem conseguir se encontrar no jogo, o time potiguar viu o adversário ser superior desde o começo. O Avaí, no entanto, não conseguiu aproveitar suas oportunidades. Tinga tentou duas vezes, mas acabou errando o alvo. Na chance mais clara, nos pés de Roberto, Fernando Henrique teve que fazer grande defesa.

Depois de passar tanto sufoco, praticamente em sua primeira chegada, o América-RN abriu o placar aos 23 minutos. Rodrigo Pimpão aproveitou sobra e bateu colocado, de fora da área, no ângulo do goleiro Diego. Os visitantes não deixaram barato e empataram antes do intervalo.

Aos 39 minutos, Roberto recebeu em velocidade, desta vez não desperdiçou e tocou embaixo do goleiro. Os donos da casa, no entanto, seguiam mortais nos contra-ataques. Aos 44 minutos, Marcelinho fez jogada pela direita e cruzou para Max, que bateu com estilo, de voleio, para marcar.

No segundo tempo, a partida foi apenas do time potiguar. Desde os primeiros minutos, levou perigo ao adversário. Arthur Maia tentou colocado, mas acabou errando o alvo por pouco.

O técnico Pingo tentou mexer no time para equilibrar as ações, mas os veteranos Cléber Santana e Marquinhos estavam pouco inspirados e quase não conseguiram criar.

Sendo assim, o time potiguar aproveitou para ampliar. Aos 31 minutos, Max antecipou cobrança de escanteio e testou firme para marcar.

O Avaí volta a campo contra o Bragantino, na próxima terça-feira, ás 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O América-RN, por sua vez, encara o Oeste, no sábado, às 16h20, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 3 X 1 AVAÍ

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Edson Rocha, Cléber e Wanderson (Thiago Cristian); Jean Cléber, Val, Fabinho e Arthur Maia; Rodrigo Pimpão (Adriano Pardal) e Max (Isac). Técnico - Oliveira Canindé.

AVAÍ - Diego; Bocão, Néris, Antônio Carlos e Eduardo Neto; Abuda, Tinga, Diego Jardel (Jean), Cléber Santana e Marquinhos (Héber); Roberto. Técnico - Pingo.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 23, Roberto, aos 39, e Max, aos 44 minutos do primeiro tempo. Max, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha-GO.

CARTÃO AMARELO - Cléber Santana (Avaí).

PÚBLICO e RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Dunas, em Natal (RN).