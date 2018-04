América-RN conquista o acesso na Série C do Brasileiro

América-RN e CRB ficaram com as duas vagas no Grupo E, enquanto que Joinville-SC e Ipatinga-MG subiram para a Série B, em 2012, pelo Grupo F. A decisão do título acontecerá entre os líderes CRB e Joinville. O primeiro jogo será disputado em Maceió, no próximo domingo, e o segundo no dia 3 de dezembro, em Joinville, no interior de Santa Catarina.

Na classificação final do Grupo E, o Paysandu ficou em terceiro lugar, com sete pontos, seguido pelo Luverdense, com três.