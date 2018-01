América-RN derrota Náutico por 1 a 0 O América-RN derrotou o Náutico neste sábado por 1 a 0, com gol de Jefferson, cobrando pênalti aos 23 minutos do segundo tempo, no estádio Machadão. Com este resultado o time potiguar subiu para a quarta colocação do Campeonato do Nordeste com 11 pontos. Já a equipe pernambucana caiu para a quinta colocação, com dez pontos e um jogo a menos. O gol surgiu em um contra-ataque. Jefferson cruzou da direita e Remerson, infantilmente, colocou a mão na bola. Pênalti, que o próprio Jefferson cobrou com categoria, no canto esquerdo de Gilberto, aos 23m. Depois disso o único lance de perigo foi uma falta cobrada por Gonçalves, lateral-esquerdo do Náutico, aos 43. A bola bateu na trave de Marcos e não deu rebote para o ataque do Timbu. Mais sete jogos completam a rodada neste domingo: Ceará x Fluminense (Presidente Vargas); CRB x Confiança (Rei Pelé); ABC x CSA (Machadão); Santa Cruz x Botafogo-PB (Arruda); Sergipe x Bahia (Batistão); Vitória x Sport (Barradão); Treze x Fortaleza (Amigão).