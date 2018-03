América-RN derrota o União São João O União São João de Araras sofreu sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo à tarde, no Estádio Machadão, em Natal, ao perder para o América, por 2 a 0. O time potiguar está com cinco pontos, enquanto o União continua com zero na lanterna da competição. A vitória começou a ser desenhada logo no começo, quando Sandro Gaúcho abriu o placar aos quatro minutos. O União São João voltou a mostrar bom futebol, até dominou o setor de meio campo, mas não teve nenhum poder de finalização. No início do segundo tempo, aconteceu o segundo gol com Helinho. Esta nova derrota deve provocar mudança no comando técnico do União, com a saída do técnico Paulo Roberto Santos. Vários nomes são cotados, como Pardal, Abelha e Estevam Soares. Líder isolado - O Marília mantém a liderança isolada da Série B, com 100% de aproveitamento: nove pontos em três jogos. A vice-liderança é dividida por Portuguesa e Avaí, ambos com sete pontos. Os três primeiros colocados estão invictos. Mas a competição é muito equilibrada, tanto que além destes apenas Caxias e América-RN ainda não perderam. Uma das decepções é o Palmeiras, com apenas dois pontos e na vigéssima posição. O Botafogo-RJ conseguiu sua primeira vitória, em Maceió, ao marcar 3 a 0 sobre o CRB. Já o Sport perdeu uma invencibilidade de 19 jogos, ao cair diante do Avaí, em Florianópolis. A quarta rodada será realizada no próximo fim de semana, podendo sofrer mudanças por causa da transmissão da televisão. Confira todos os resultados da terceira rodada, que começou na sexta-feira: Portuguesa 3 X 2 Ceará, Caxias 2 X 1 América-MG, Santa C ruz 1 X 1 Mogi Mirim, Vila Nova-GO 1 X 0 Londrina, Marília 1 X 0 Gama, Náutico 2 X 1 Palmeiras, Brasiliense 2 X 0 Joinville, São Raimundo 3 X 0 Anapolina, Paulista 1 X 1 Remo, CRB 0 X 3 Botafogo-RJ, Avaí 2 X 0 Sport e América-RN 2 X 0 União São João. Ficha Técnica: América-RN: Rodrigo; Edinho, Tiago Messsias, Gito e Júlio César; Silva Baiano (Joacis), Márcio Silva, Éwerton e Geraldo (Marcelo Passos); Helinho e Sandro Gaúcho. Técnico: Ademir Fonseca. União São João: Rafael; Félix, Lica e Diguinho; Valdo, Branco (Gil), Baiano, Laércio e Fabiano; Osmar (Tales) e Geovani. Técnico: Paulo Roberto. Gols: Sandro Gaúcho aos 4 minutos do primeiro tempo e Helinho aos 3 do segundo. Árbitro: Patrício Antônio de Souza (PE). Cartão amarelo: Júlio César. Local: Estádio Machadão (Natal-RN). classificação