América-RN e Barueri vencem no complemento da Série B

Em Feira de Santana, interior baiano, o Bahia demonstrou vontade, mas perdeu para o Barueri por 1 a 0, gol de Guigov. A vitória (primeira fora de casa) colocou os paulistas em terceiro, com oito pontos. O Bahia, por sua vez, é o 16.º, com quatro. Em Natal, o América-RN quebrou o jejum de três jogos sem vitória e derrotou a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1. Jéferson e Fábio Neves marcaram para o time potiguar, enquanto Renato descontou para os campineiros. Na classificação, a Ponte (que vinha de duas vitórias seguidas) termina sua participação em décimo lugar, com seis pontos. O time potiguar, com três, é o 17.º colocado.