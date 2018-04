América-RN e Cuiabá vencem e clássico no RS termina igual na Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - sofreu com um domingo pouco inspirado. Dos cinco jogos disputados, três terminaram empatados. O clássico Ca-Ju no Grupo B, entre Juventude-RS e Caxias-RS, ficou apenas no 0 a 0, mesmo placar de Salgueiro-PE e Águia-PA no Grupo A, que teve as vitórias de América-RN e Cuiabá-MT. Após a segunda rodada, o Fortaleza-CE lidera o Grupo A e o Tupi-MG o Grupo B, ambos com seis pontos em dois jogos.

No Grupo A, na Arena das Dunas, em Natal, o América-RN venceu o Icasa-CE por 2 a 1, chegando aos quatro pontos, na vice-liderança. O Salgueiro também tem quatro pontos, em terceiro lugar, apesar do empate sem gols em casa com o Águia, de Marabá (PA), com dois pontos em sétimo.

O Cuiabá conseguiu a sua primeira vitória, ficando com três pontos, após bater por 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Confiança-SE, com um ponto em nono lugar. Cuiabá e Vila Nova-GO dividem a quarta posição, dentro da zona de classificação.

Quem vacilou em casa foi o ASA-AL, que empatou por 1 a 1 com o Botafogo-PB, que somou seu primeiro ponto. Com dois pontos, o time alagoano está em sexto lugar.

CLÁSSICO IGUAL

No único jogo disputado pelo Grupo B, muito frio, chuva e ingressos caros. Tudo conspirou para que o Ca-Ju de número 277 fosse ruim e sem gols, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os dois times chegaram ao segundo empate e seguem sem vencer. Nem mesmo a festa da torcida foi algo a ser destacado. Com ingressos a R$ 100, as duas torcidas apareceram em pouco número, mas não pouparam provocações. A torcida do Juventude estendeu faixas lembrando o rebaixamento do rival Caxias à segunda divisão gaúcha.

A rodada será fechada nesta segunda-feira com o jogo entre Guarani-SP, com um ponto, e Londrina-PR, com três, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Grupo B. Antes deste duelo, aparecem na zona de classificação o Tupi, com seis, Londrina, com três, e quatro times com dois pontos: Brasil-RS, Madureira-RJ, Caxias e Juventude.