América-RN e Paysandu ganham em casa e ficam em vantagem

Nenhum dos visitantes dos quatro jogos de ida da segunda rodada da Copa do Brasil, nesta terça-feira, conseguiu vencer por dois ou mais gols de diferença e eliminar o jogo de volta. América-RN e Paysandu venceram em casa e vão em vantagem para a partida de volta. Os outros dois jogos do dia terminaram empatados.

O resultado mais elástico foi conquistado pelo América-RN, campeão potiguar, que enfiou 4 a 2, no Atlético-GO. Os donos da casa chegaram a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Álvaro, Thiago Potiguar e Adriano Pardal. Mas no começo do segundo tempo, o Atlético-GO encostou com gols de Juninho e Ayrton.

Após preocupar sua torcida, o time da casa fechou o placar com Max. A volta acontecerá no dia 20, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Atlético terá que vencer por 2 a 0, 3 a 1 ou fazer uma vantagem de pelo menos três gols.

O ABC, vice-campeão no Rio Grande do Norte, não se deu bem contra o Paysandu, na Curuzu, em Belém. Perdeu por 1 a 0, e agora terá que vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga. O time paraenses, que venceu com gol de Leandro Cearense, vai ter a vantagem do empate no dia 19, no Frasqueirão, em Natal (RN).

No estádio Independência, em Belo Horizonte, América-MG e Ceará empataram por 1 a 1. O visitante abriu o placar com William, mas time mineiro empatou com Wesley Matos, de cabeça, ambos no primeiro tempo. O jogo de volta está marcado para dia 20, às 22 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Já no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), Luverdense e Bahia ficaram no 0 a 0. O confronto de volta está marcado para dia 20, às 22 horas, na Arena da Fonte Nova, em Salvador (BA). Quem ganhar fica com a vaga na terceira fase.