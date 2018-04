América-RN e São Caetano empatam sem gols em Natal

O América chegou aos 27 pontos, em 15.º lugar, bem próximo da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o São Caetano se manteve em quinto, com 37 pontos, perdendo a chance de encostar no Ceará, quarto colocado, com 40 pontos, e que perdeu para o Figueirense por 2 a 1. O time do ABC tem o mesmo número de pontos da Portuguesa, que goleou o Bahia por 4 a 1 e ficou no sexto lugar.

O primeiro tempo foi muito aquém do esperado em Natal, principalmente pela torcida do América, que exigia a reabilitação do time potiguar após a derrota por 2 a 1 para o Paraná, em Curitiba, pela última rodada. Preocupados de maneira exagerada com a marcação, os dois times não criaram chances reais de gol.

No segundo tempo, o panorama não mudou. O São Caetano tentou adiantar a marcação, mas não conseguiu as infiltrações na defesa do América. Já o time da casa perdeu dois jogadores machucados, o zagueiro Leandro Silva e o capitão Ricardo Oliveira, deixando o técnico Roberto Fonseca sem opção para tentar ganhar velocidade no ataque.

Aos 40 minutos, Bruno Recife foi expulso no São Caetano e o técnico Antônio Carlos preferiu recompor a defesa, com a entrada do lateral Nego na vaga do atacante Wendell.

Toda a 24.ª rodada da Série B será realizada na próxima terça-feira à noite. O América enfrenta o Brasiliense, às 21h50, na Boca do Jacaré, em Taguatinga. Às 21 horas, o São Caetano terá um confronto direto pelas primeiras posições contra o líder Vasco, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista.

Ficha Técnica:

América-RN 0 x 0 São Caetano

América-RN - Weverton; Leandro Silva (Vanderlei), Edson Rocha e Adalberto; Wilton Goiano, Jackson, Ricardo Oliveira (Somália), Rafael (Helinho) e Thoni; Lúcio e André Luís. Técnico: Roberto Fonseca.

São Caetano - Luiz; Patrício, Douglas, Anderson Marques (Diogo Orlando) e Bruno Recife; Adriano, Jairo, Xuxa e Roger (Matheus); Washington e Wendell (Nêgo). Técnico: Antônio Carlos.

Cartões amarelos - Adalberto, Somália e Wilton Goiano (América-RN); Douglas, Anderson Marques, Washington e Wendell (São Caetano).

Cartão vermelho - Bruno Recife (São Caetano).

Árbitro - José Renato Albuquerque Soares (PB).

Renda - R$ 28.555,00.

Público - 4.081 espectadores.

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).