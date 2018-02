América-RN em crise contra o Remo Na busca desesperada para deixar a zona de rebaixamento, o América-RN enfrenta neste sábado, às 16 horas, o Remo, pela 10ª rodada do Brasileiro da Série B. Na 22ª colocação, com oito pontos, uma nova derrota pode até decretar a demissão do técnico Celso Teixeira. Para evitar o pior, o técnico espera o apoio da torcida no Estádio Machadão, em Natal. O time, no entanto, não estará completo. O zagueiro Jéferson, o volante Barata e o meia Abedi desfalcam o time, suspensos pelo terceiro amarelo. No Remo, a situação também não é confortável. O técnico José Dutra foi punido nesta semana pelo STJD e vai fica 250 dias sem comandar o time. As esperanças são dois ex-jogadores do América-RN: o meia Gian e o atacante Júnior Ferrim. Com 12 pontos, o clube paraense é o 14º colocado.