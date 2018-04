América-RN empata em casa e ABC perde fora pela Série C

O América-RN não foi bem dentro da Arena das Dunas, em Natal. Ao empatar com o Remo continua na sétima colocação, com 12 pontos. O time paraense, que era o quarto colocado, termina o primeiro turno fora do G4, na quinta colocação, com 13 pontos, e ainda corre o risco de perder mais uma posição no complemento da rodada.

No Municipal de Arapiraca, o ABC tomou a virada do ASA e perdeu por 2 a 1. Assim, caiu da terceira para a quarta colocação, com 14 pontos. O time da casa, por sua vez, voltou a vencer depois de três rodadas, chegou aos 15 pontos e vai dormir na vice-liderança.

Pelo Grupo B, o Guaratinguetá voltou a ser goleado após conseguir a primeira vitória na rodada passada em cima da Portuguesa, por 2 a 1. Em Varginha, o time do Vale do Paraíba perdeu por 4 a 0 para o Boa e segue na lanterna, com quatro pontos. O adversário chegou aos 14 pontos e vai dormir dentro do G4, na quarta colocação.

Esta é a última rodada do primeiro turno da primeira fase. Além dos três jogos já disputados, a rodada terá seis partidas no domingo e um duelo na próxima segunda-feira.

Confira os jogos da 3.ª rodada da Série C:

Sábado

América-RN 1 x 1 Remo

Boa 4 x 0 Guaratinguetá

ASA 2 x 1 ABC

Domingo

11h30 - Guarani x Ypiranga-RS

15h30 - Juventude x Mogi Mirim

16h - Botafogo-SP x Macaé

Salgueiro-PE x Confiança-SE

Cuiabá x River-PI

19h

Fortaleza x Botafogo-PB

Segunda-feira

19h15 - Portuguesa x Tombense