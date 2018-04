América-RN fica no empate com Icasa e aumenta jejum O América-RN chegou nesta terça-feira ao sétimo jogo sem vitória na temporada. Mesmo marcando um gol logo aos dois minutos e jogando em casa, o time potiguar ficou no empate com o Icasa, por 1 a 1, no Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.