América-RN ganha do Remo por 2 a 1 Em Natal, o América-RN se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, em casa, no Estádio Machadão, o Remo, por 2 a 1, neste sábado à tarde. A vitória deixou o time americano, com 11 pontos, em 17º lugar e agora fora da zona do rebaixamento. O time paraense continua caindo. Agora é 15º colocado, com 12 pontos. O primeiro gol saiu logo aos três minutos, com Criz, de cabeça, para o América. Mas o Remo empatou, de pênalti, com Júnior Amorim aos 32 minutos. O gol da vitória do América também saiu de pênalti, quando o zagueiro Augusto colocou a mão dentro da área. Marcelo Rosa converteu aos 38 minutos. O América volta a campo na terça-feira, dia 29, contra o Náutico, em Recife. Sem Marcelo Rosa e Roberto Ramos, ambos suspensos com três cartões amarelos. O Remo, que ainda não venceu nos dois jogos sob o comando de José Dutra, tentará vencer em casa o São Raimundo, também na terça-feira, em Belém.