América-RN: jogadores experientes Bicampeão potiguar e fora da 1ª Divisão desde 1999, o América de Natal aposta todas as suas fichas nas seis contratações que fez para disputar com poder de fogo a segundona. A maioria dos reforços, com destaque para o meia Geraldo, com passagens pelo Sporting Lisboa, Novo Horizontino-SP Gama-DF e Espíndola (ex-Rio Branco-SP), irmão do goleiro Júlio César, do Flamengo, podem não estar regularizados até a estréia contra o América-MG, na sexta-feira, às 20h30, no Machadão. Sem patrocinador oficial, o time rubro conta com as rendas em Natal para manter o grupo. O técnico Ademir Fonseca, campeão paulista pelo Ituano em 2002, confirmou a escalação do meia-atacante Marcelo Passos na partida inicial contra os mineiros. Revelado pelo Santos em meados dos anos 90, Passos será o líder da equipe na articulação das jogadas. Sandro Gaúcho, artilheiro do estadual, é outro ponto forte da equipe natalense. Time base Marcondes (Rodrigo), Edinho, Léo Carioca, Gito e Tecy; Silva Baiano, Márcio Silva, Geraldo (Everton) e Marcelo Passos; Helinho (Espíndola) e Sandro Gaúcho.