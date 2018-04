América-RN leva mistério para Marília O experiente zagueiro Gino, será o grande desfalque do técnico Artur Neto, do América-RN, para a partida desta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Marília, no Estádio Bento de Abreu, no interior paulista. Artur não confirmou oficialmente a escalação do América, deixando para desfazer o mistério apenas algumas horas antes da partida. "Estamos motivados para ganhar os três pontos", garante o volante Barata, opção para o trabalho de contenção no meio-campo, uma alternativa a outro marcador insistente: Xandão. O fato de o Marília aina estar invicto em seu campo, não preocupa o lateral Jeferson Luís: "Tem sempre a primeira vez", torce. Ano passado, o Marília bateu o América por 2 a 0.