América-RN não teme Palmeiras em SP Depois da estréia nervosa contra o xará mineiro, quando arrancou o empate (2 a 2) na superação, o América de Natal enfrenta o Palmeiras com quatro novidades, neste sábado à noite, no Parque Antártica, em São Paulo. Entram o zagueiro Cléberson, ex-Botafogo e Bangu, o lateral esquerdo Júlio César, também oriundo do futebol carioca, o meia Everton, que veio do Guarani e o jovem goleiro Rodrigo, formado no próprio América e destaque no campeonato potiguar deste ano. O experiente Cléberson quer impor mais respeito na defensiva, apostando no entrosamento que tinha com Léo Carioca, nos tempos de Bangu. Júlio Cesar promete mais velocidade nos avanços, Everton, que substitui Marcelo Passos, contundido, vai ajudar Geraldo na criação de jogadas. Everton enfrentou o Palmeiras cinco vezes. Ganhou duas, perdeu duas e empatou outra. Rodrigo não tem medo de jogar contra o Palmeiras, em São Paulo. "Quando a gente entra no gramado não importa quem é o adversário. O importante mesmo é fazer uma grande partida", afirma o confiante goleiro de 20 anos, com a vontade se firmar como titular no gol americano, ocupado na estréia por Marcones, que atuou no Sport Recife. As palavras de Rodrigo são ratificadas por Júlio César. O lateral diz que o grupo americano é forte e não vai tremer no Parque Antártica. Ambos concordam em outro ponto. A partida não será fácil. O técnico Ademir Fonseca e o atacante Espíndola defendiam em 2002 o Rio Branco, de Americana. Eles têm o verdão atravessado na garganta. "O Palmeiras está entalado porque pelo campeonato paulista do ano passado, eles jogavam pelo empate e no final do jogo, eu meti uma bola na trave e nós perdemos a classificação à 2ª fase", lembra Espíndola que no último coletivo treinou entre os titulares, no lugar do rápido Helinho.