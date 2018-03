América-RN tenta conter o otimismo O América-RN enfrenta o Botafogo nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Machadão, em Natal. Apesar da tradição do adversário, o técnico Ademir Fonseca está preocupado mesmo com o excesso de otimismo da equipe potiguar. Afinal, o time está na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. "Vocês estão meigos demais. Vamos jogar sério", cobrou Ademir Fonseca ao falar com os jogadores durante o treino. A única dúvida é o volante Silva Baiano, que tem sentido fortes dores no músculo anterior da coxa esquerda. A diretoria do América colocou à venda 20 mil ingressos, esperando uma renda recorde no estádio Machadão. O último jogo da equipe contra o Botafogo ocorreu em 26 de julho de 1997 e terminou 0 a 0, pela Série A do Brasileiro.