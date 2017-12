América-RN terá 2 estréias contra Lusa O América-RN terá duas estréias no jogo contra a Portuguesa, nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé, pela Série B do Brasileiro. As novidades do time são os meias Abedi e Marcelinho, que estavam, respectivamente, no Friburguense e União São João. Outra novidade será o esquema de jogo. O técnico Celso Teixeira resolveu escalar o time no 4-5-1, com apenas Helinho no ataque. Com apenas 3 pontos em 3 jogos disputados, o América está na 18ª colocação da Série B do Brasileiro.