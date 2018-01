América-RN vence Avaí por 1 a 0 O América de Natal teve muitas dificuldades, mas venceu o Avaí, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Machadão, na capital potiguar. A vitória deixou o time americano com 11 pontos, um a mais que o Avaí. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Espíndola aos 10 minutos do segundo tempo. Desde os 14 minutos, o time da casa atuou com um jogador a menos devido a expulsão do zagueiro Léo Carioca. "Não jogamos bem, mas pelas circunstâncias, o resultado foi bom", comentou o técnico americano, Ademir Fonseca.