América-RN vence e lidera Série C O América de Natal assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Remo, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Machadão, em Natal (RN). O único gol da partida foi marcado nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, por Bibi, de cabeça. O time potiguar, que estreou o técnico Luís Carlos Martins, lidera com seis pontos ganhos, enquanto que o Remo, com três pontos, fica na lanterna. Ipatinga-MG e Novo Hamburgo-RS, que empataram à tarde, em 2 a 2, em Minas Gerais, estão com quatro pontos. Encerrado o primeiro turno da fase final, o returno será aberto no domingo, com outro confronto entre Remo x América-RN, mas agora em Belém-PA, no Estádio Mangueirão.