América-RN vence Treze pela Série C Fechando a rodada de ida das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C, o América-RN venceu o Treze-PB, por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Machadão, em Natal. No jogo de volta, na próxima semana, o time potiguar pode perder até por 1 a 0. Os gols foram marcados por Ronny, de cabeça, aos 32 minutos do primeiro tempo, e por Leandro Sena, aos 27 minutos da etapa final. Mais cedo, foram realizados outros três jogos, com supremacia dos visitantes: Ceilândia-DF 1 x 2 Ipatinga-MG, Villa Nova-MG 3 x 3 Novo Hamburgo-RS e Nacional-AM 0 x 2 Remo-PA.