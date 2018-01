América sonha com vaga no Carioca 2005 Com astral elevado por causa da boa atuação no empate contra o Vasco, por 1 a 1, na quarta-feira, o América recebe o Volta Redonda neste sábado, às 16 horas, no Estádio Édson Passos, sonhando com a classificação às semifinais da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca. "Uma vitória neste jogo é fundamental para a equipe seguir lutando por uma vaga na fase decisiva. O América é time grande. A torcida tem que comparecer em peso para nos incentivar", declarou o goleiro Lázaro, do América. O time do técnico Carlos César tem um ponto, enquanto o Volta Redonda, sob a liderança do atacante Túlio, é o segundo colocado do Grupo A com quatro - mesma pontuação do líder Vasco, que leva vantagem por ter melhor saldo de gols.