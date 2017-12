América-SP ainda sem seu artilheiro Mais uma vez o América não poderá contar com seu artilheiro. O departamento médico do clube vetou o atacante Lairson, que mesmo tendo atuado somente na estréia marcou três gols na goleada de 5 a 1 sobre o Juventus. Ele já treina com bola, mas ainda sente dores na coxa direita. Segundo o médico Wahi Jalkjian, é melhor esperar que as dores musculares desapareçam para que o jogador volte aos gramados. "A contusão ainda está entre moderada e grave, por isso não podemos arriscar", explicou. O técnico Roberval Davino espera contar com Lairson para o jogo contra a Ponte Preta, no próximo dia 21. Enquanto isso, o Fabrício e Mário devem brigar pela vaga. O América ocupa a vice-liderança do Grupo 1, com sete pontos, e enfrenta a Portuguesa Santista no próximo sábado, em Santos. Seu objetivo é se reabilitar da derrota de 2 a 0 para o São Paulo na última rodada.