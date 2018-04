América-SP anuncia três reforços O América de São José do Rio Preto confirmou hoje mais três contratações para o Campeonato Paulista de 2002: o atacante Marcus Vinícius e o zagueiro Émerson, além do goleiro Alexandre Fávaro, da Ponte Preta. Marcus Vinícius disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, onde marcou cinco gols. A sua melhor fase na carreira foi vivida no Campeonato Paulista de 2000, quando atuava pelo Rio Branco de Americana. Em apenas um jogo ele marcou quatro gols contra o Palmeiras. Depois passou rapidamente pelo Guarani. O zagueiro Émerson já atuou em vários clubes como Grêmio, Guarani e União Barbarense. O goleiro Alexandre Fávaro tenta recomeçar no América. Ele já defendeu seleção brasileira Olímpica em 1999. Naquele ano, ele foi o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro, quando sofreu 18 gols em 20 partidas. No ano passado, ele repetiu o feito, sofrendo 16 gols em 13 jogos. Mas depois caiu em desgraça, se desgastando com a fanática torcida da Ponte. O técnico Cilinho aos poucos vai ganhando os reforços que pretendia para montar um time forte no Paulistão. Para ele, o principal problema neste início de temporada será a falta de entrosamento. "O time está sendo armado agora e pode ter algumas dificuldades, mas vamos superar isso com trabalho", disse o técnico.