América-SP busca a segunda vitória Uma das gratas surpresas na primeira rodada do Campeonato Paulista, o América recebe nesta quarta-feira o Marília, em Rio Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes estão em situações opostas dentro do Grupo 3. Na primeira rodada, o América venceu fora de casa o União São João por 2 a 0, enquanto o Marília foi derrotado pelo mesmo placar, em casa, para o Corinthians. No América, a única preocupação do técnico Edu Marangon é conter o ímpeto dos jogadores. Ele não quer nenhum clima de empolgação, depois do bom resultado da estréia. A única alteração será na lateral-direita. Maricá, ex-Vasco, suspenso, dá lugar para o jovem Alemão. O Marília busca a reabilitação na rodada e terá duas mudanças. Sem poder contar com o zagueiro Adeílson, suspenso, o técnico Roberval Davino, promoverá a entrada do zagueiro Cláudio ao lado de Vladimir. Outro desfalque é o atacante Sandro Oliveira, contundido. No seu lugar entra o rápido Ricardinho.