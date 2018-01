América-SP contrata atacante Creedence A diretoria do América anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Creedence. O jogador estava no Brasiliense-DF, onde sagrou-se campeão brasileiro da Série B em 2004. Ele será apresentado à imprensa na manhã desta terça-feira no estádio Benedito Teixeira, quando assinará contrato até o final do Campeonato Paulista. Com a chegada de Creedence, a diretoria do América praticamente fecha o elenco para o Campeonato Paulista. "Estávamos precisando de um atacante e, enfim, conseguimos oficializar a contratação. Com a chegada de Creeedence, já encerramos o ciclo de contratações", disse o presidente do clube, Joacy Lopes. Creedence Clearwater Couto, de 25 anos, possui seus direitos presos ao Iraty-PR, mas teve uma passagem apagada pelo Guarani em 2002-2003. É alto e, por isso mesmo, forte no jogo aéreo.